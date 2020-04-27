خلية الازمة تكشف اسباب تفشي كورونا في الرصافة

2020/04/27 | 01:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد عزا عضو خلية الازمة عباس الحسيني مساء الاحد، اسباب تفشي الاصابات بفيروس كورونا ،في جانب الرصافة الى توافد عراقيين عائدين من دول موبوءة بالفيروس اضافة الى رفع حظر التجول جزئيا .وقال الحسيني في تصريح تلفزيوني تابعته " كلكامش برس "، إن "ارتفاع نسبة الاصابات بكورونا تزامن مع توافد اعداد كبيرة من العراقيين العائدين من دول موبوءة بالفيروس ،كما ساهم رفع حظر التجوال الجزئي ايضا بهذا الارتفاع ".واضاف ان " السماح لـ 7 الاف عراقي وافد من دول موبوءة ، الى البلاد ، اغلبهم يسكن بغداد ، يتطلب فرض الحظر عليهم بمنازلهم رغم ظهور نتيجة الفحص الأولى بانهم غير مصابين بالفيروس المميت ، لكن فترة حضانة الفيروس تمتد لـ 14 يوما، وربما تظهر الإصابات بالعائدين بعدها بايام" .

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