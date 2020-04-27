أبرزها البطيخ والشاي.. أطعمة تسبب العطش خلال الصيام

2020/04/27 | 01:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا زال شهر الصيام يأتي في أيام مرتفعة الحرارة إلى حد كبير، حيث حل رمضان هذا العام في الرابع والعشرين من شهر أبريل/ نيسان الجاري وهو بداية فصل الربيع.ويخشى الصائمون في شهر رمضان كثيراً من العطش في فصل الصيف أكثر من خشيتهم من الجوع.موقع “أم أس أن” العربي أعد تقريراً في الصيف الماضي عن بعض […]

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