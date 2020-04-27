14 مسلسلاً سورياً في رمضان

2020/04/27 | 01:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطاحت جائحة كورونا عدداً كبيراً من الأعمال الدرامية السورية، إلا أن 14 مسلسلاً سورياً ومشتركاً، شقت طريقها بصعوبة إلى الشاشات العربية المختلفة، وحجزت مكانها في أوقات العرض لهذا الموسم الرمضاني.من بين الأعمال الـ 14 وفق صحيفة العربي الجديد سيكون أمام المشاهد سبعة مسلسلات صُنِّفضت أنها دراما اجتماعية، هي: المسلسل الأول، “أولاد آدم”، وهو […]

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