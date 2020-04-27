عودة نيمار.. حلم برشلونة يصطدم بـ”المبلغ الفلكي”

2020/04/27 | 01:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، حلما كبيرا لرئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي يطمح إلى ضمه للنادي الكاتالوني الموسم المقبل.يسعى رئيس النادي الكتالوني للفوز بدوري أبطال أوروبا في عامه الأخير في منصبه، ويعرف أن إعادة نيمار إلى النادي سيعطي الفريق دفعة كبيرة.وسيكون رفاق نيمار السابقين، مثل ليونيل […]

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