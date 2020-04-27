ما حقيقة إصابة بسام كوسا بفيروس كورونا؟

2020/04/27 | 01:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مدير مستشفى الأسد الجامعي في دمشق حسين محمد، ما تردد من أنباء عن أن الفنان السوري بسام كوسا أدخل المستشفى إثر الاشتباه بإصابته بكورونا.وقال محمد: “كوسا لم يأت إلى المستشفى أبدا، والإشاعات التي تحدثت عن ذلك غير صحيحة”.وأضاف محمد، أن ذلك “يهدف إلى تقديم خدمات أكثر وأيضا عدم تعريض المشافي الأخرى […]

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