القرني يكشف ملابسات الضربة التي لن ينساها

2020/04/27 | 01:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الداعية السعودي عائض القرني السبت، عن قصة أول ضربة تلقاها وتفاصيلها التي لا يستطيع نسيانها.وقال القرني خلال برنامج “السيدة ستون” على قناة “روتانا خليجية” إن أول ضربة تلقاها عندما قام بالغناء في عزاء أحد الأقارب”.وأضاف: “عمي ضربني بالكف”.وتابع أن الضربة التي لا يستطيع نسيانها، كانت من الوالد عندما تأخر […]

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