السودان-الدولة الكتشنرية: مسارها ومشروع وصاية بعثة يونبيمس(NPPIMS) - محمود محمد ياسين

2020/04/27 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_محمد_ياسين ظلت الحكومات الحكومات الوطنية (وطنية بمعنى أن الحكام الذين آلت لهم إدارة الدولة ينتسبون لأبناء البلد) التي أعقبت الإدارات البريطانية على توافق على صعيد الجوهر وأي تغيير في هذا المضمار كان كميا يتعلق بترقية هياكل الدولة وأجهزتها الأمنية، ورغم أن هذا التغيير الشكلي كان في بعض الأحيان جذريا إلا ان الأساس الاقتصادي-الاجتماعي للدولة لم يتغير، (وبالطبع طبيعتها كدولة طبقية لم تنتف رغم التحولات الشكلية فى ......





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