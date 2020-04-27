وزير الصحة الإسباني: الدوري قد لا يعود قبل الصيف

2020/04/27 | 02:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة الإسباني سالفادور إييا، الأحد، إن الدوري المحلي لكرة القدم، الذي توقف مثل أغلب البطولات الكبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، ربما لن يعود حتى الصيف.

ويرغب خافيير تيباس رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى، في إكمال الموسم لتفادي خسارة نحو مليار يورو (1.08 مليار دولار) وقدم ثلاثة مواعيد محتملة للعودة وهي 29 مايو والسابع و28 يونيو.

وأصدر الدوري إرشادات صارمة للأندية لانتهاجها عند عودة التدريبات، فيما حددت وزارة الرياضة الإسبانية خطة لاستئناف المسابقة من دون جماهير، في محاولة لتعزيز الاقتصاد المحلي.

لكن في الإفادة اليومية بشأن فيروس كورونا، الأحد، كان إييا حذرا بعدم تحديد أي موعد للعودة.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا "لا يمكنني تحديد إمكانية عودة كرة القدم الاحترافية قبل الصيف فهذا سيكون تصرفا طائشا مني".

وأشار وزير الصحة إلى أن خطة رابطة الدوري بشأن إخضاع اللاعبين لكشف يومي عن فيروس كورونا، والتي انتقدتها رابطة لاعبي الدوري الإسباني بسبب استغلال الموارد دون النظر لمن هم أكثر حاجة، تحتاج إلى موافقة الحكومة.

وأضاف "هناك أمر من وزارة الصحة معمول به لكل أنواع المجموعات ومن بينها كرة القدم الاحترافية.



يجب عليهم وضع أي اختبارات تشخيصية تحت تصرف الحكومات المحلية".

وتوفي أكثر من 23 ألف شخص في إسبانيا بفيروس كورونا، لكن البلاد سجلت يوم الأحد، أقل عدد وفيات في أكثر من شهر، مع السماح للأطفال بالخروج من منازلهم، في واحدة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا.

لكن إييا طالب المواطنين بالحذر والتعامل بواقعية في المستقبل القريب.

وتابع "سنرى كيف ستتطور الأمور قبل أن نقرر مدى استئناف الأنشطة.



الأوضاع لن تكون مثل الماضي.



إلى أن نعثر على لقاح يجب علينا التعايش مع هذا الفيروس الذي أؤكد خطورته وأنه يجب ألا نقلل من احترامه".

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