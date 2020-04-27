السعودية تلغي عقوبة إعدام القصّر غداة إلغاء عقوبة الجلد

2020/04/27 | 02:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-الزمان – ألغت السعودية الأحد عقوبة إنزال الإعدام عن جرائم ارتكبها قصّر وذلك بعدما ألغت عقوبة الجلد من نظام العقوبات، وتعكس التعديلات دفع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نحو تحديث المملكة .وجاء في بيان لرئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية عواد العواد أن الأمر الملكي يلغي عقوبة الإعدام لمدانين بجرائم ارتكبت عندما كانوا […]

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