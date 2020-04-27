تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونغ الذكي

2020/04/27 | 03:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تسريبات أن شركة "سامسونغ" الكورية تعمل على تطوير هاتف ذكي جديد مزود بكاميرا متحركة.

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