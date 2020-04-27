ترامب ينفي إقالة وزير الصحة الأميركي

2020/04/27 | 03:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التقارير بشأن استبدال وزير الصحة في البلاد أليكس أزار.

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