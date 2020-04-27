الولايات المتحدة تسجل 1330 وفاة جديدة بكورونا

2020/04/27 | 04:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة الاميركية، 1330 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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