عبدالمهدي: واجهنا وباء كورونا بشجاعة ونجاح بشهادة المنظمات الدولية

2020/04/27 | 04:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات اجتماعا استثنائيا ، اليوم الاحد ،برئاسة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي ، حيث افتتح الاجتماع بكلمة...

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