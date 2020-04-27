العراق..سقوط 6 قذائف هاون على قرية زراعية شمال شرقي ديالى

2020/04/27 | 04:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل “العهد نيوز” في ديالى، يوم الاحد، سقوط 6 قذائف هاون على قرية زراعية شمال شرق المحافظة....

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