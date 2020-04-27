غارات اسرائيلية على مواقع في محيط دمشق

2020/04/27 | 07:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق-(أ ف ب) – أفادت وكالة الأنباء الرسميّة السوريّة “سانا” بأنّ الدفاعات الجوّية السوريّة تصدّت فجر الإثنين لغارات جوّية إسرائيليّة استهدفت مواقع في محيط دمشق، من دون أن تُحدّد طبيعة تلك المواقع.وقالت الوكالة “تصدّت وسائط الدفاع الجوّي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية”.وأضافت أنّ الدفاعات السوريّة “أسقطت عددا […]

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