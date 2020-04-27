الحُبُّ فِي زَمَنِ “الكُورُونَة” (إِلَى رَاضِيَة…) - حمة الهمامي

2020/04/27 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمة_الهمامي “إنْ كانَ لَا شَيْءَ سيُنْقِذُنَا مِنَ المَوْتِ،فَلْيُنقذْنا الحُبُّ منَ الحَيَاةِ عَلَى الأَقلّ”بابلو نَيْرُودَاآهٍ يَا حَبِيبَتِي…يا رَفِيقَةَ الدّرْبِ والعُمْرِ…العَالَمُ يَغْلِي… يَرتجِفُ… يبحثُ عن ملاذْ…لا حديثَ إلاَّ عَنْ “صاحِبةِ التّاجْ”،المِجْهرِيّةِ الرّهيبَة…لا شيْءَ فِي نَشراتِ الأخبارِ، ولا في خُطبِ “كبارِ العالَمْ”غيْرَ إحصاءِ الموْتى والمص ......





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