ما هي المادية التاريخية؟ الفصل الخامس: الاشتراكية والشيوعية - آلان وودز

2020/04/27 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آلان_وودز الثورة الروسيةتعتبر الثورة البلشفية، من وجهة نظر الماركسيين، أعظم حدث في تاريخ البشرية.



آنذاك، نجحت الطبقة العاملة، تحت قيادة حزب لينين وتروتسكي البلشفي، في إسقاط مضطهِدِيها والبدء، على الأقل، في مهمة التحويل الاشتراكي للمجتمع.لكن الثورة لم تحدث في بلد رأسمالي متقدم، كما توقع ماركس، بل في بلد غارق في أشد ظروف التخلف بشاعة.



ولإعطاء فكرة تقريبية عن الظروف التي واجهت البلاشفة ......





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