2020/04/27 | 07:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمول 2600 عائلة عائدة من النزوح بالدفعة السابعة من منحة العودة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 07:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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