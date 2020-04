بالفيديو: الانتفاضة الشعبية تعود الى شوارع لبنان.. الوضع المعيشي كسر حاجز كورونا

2020/04/27 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع متظاهرون مساء الاحد – الإثنين عددا من الطرق الرئيسية في لبنان تنديدا بالوضع الاقتصادي المتدهور وذلك رغم حظر التجول وإجراءات الحجر المعتمدة لمكافحة وباء كوفيد-19.دقيقتان تلخص ليلة قطع الطرقات ضد ارتفاع الاسعار وانهيار الليرة اللبنانية والفقر والبطالة والاوضاع الاقتصادية #لبنان_ينتفض #نار_الاسعار_بتحرق ..وبكرا الثورة تشيل ما تخلي ..pic.twitter.com/YzKCp7EdKY— Salman Andary (@salmanonline) April 26, 2020

اعتداء على المتظاهرين

وفي الشمال أغلق المحتجون الطرق التي تربط مدينة طرابلس بالعاصمة بيروت وكذلك الطرقات الداخلية في المدينة التي كانت قبلة الاحتجاجات خلال فترة الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 اكتوبر الماضي.

ثوار طرابلس استعدادات لاثنين الغضب #كلن_يعني_كلن pic.twitter.com/gKNNywnwII— فائقة الزعبي (@faykazooby) April 26, 2020

وتدخلت القوى الأمنية معززة بالجيش اللبناني مستخدمة القوة في أكثر من نقطة لمحاولة إعادة فتح الطرقات التي أغلقت بالإطارات المشتعلة، ما أدى الى سقوط 6 جرحى على الأقل في الزلقا بشمال شرق العاصمة بيروت بينهم محامية كانت تشارك في التظاهرة.

وأظهرت مقاطع مصورة الجرحى بينهم نساء وهم على الارض بانتظار وصول الطواقم الطبية.

يقولونها بكل وضوح اما ان نحكمك كما نشاء او نقتلك .!! #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/xso6vTggK6— عمر زين الدين 🇱🇧 (@omr_zain_aldin) April 26, 2020

#LebanonProtests underway in Zalka.



Protesters are defying the curfew and #coronavirus lockdown measures as the country’s econ.



& financial situation becomes even more catastrophic by the minute.



#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/67HU5SJmeF— Houshig K.



(@houshigk) April 26, 2020

Here is the video of the incident.#Lebanon pic.twitter.com/mdH3IXCD0r— Kareem Chehayeb | كريم (@chehayebk) April 26, 2020

لم يقتصر الأمر على شمال لبنان، حيث قطعت الطرقات أيضا على الطريق السريع في الدامور بجنوب بيروت وقد أضرم شبان النار في اطارات تنديدا بالأوضاع الاقتصادية.

طوال الاشهر الماضية، ازدادت حدة الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بظل ازمة سيولة حادة وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

#الشفروليه#الثورة_مستمرة #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/C1VId6Ujpg— Liliane Me (@LilianeM8) April 26, 2020

ارتفاع جنوني بالأسعار

في المقابل تسهد الأسواق اللبنانية ارتفاعا جنونيا بأسعار المواد الغذائية، منذ بدء الإغلاق مع تفشي فيروس كورونا، حيث ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بنسبة 400% وقد ازداد الأمر مع بدء شهر رمضان.

أين وزارة الاقتصاد من هذا الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الأساسية❗

في جولة سريعة ل"متحدون" على أحد المحال...Posted by ‎United متحدون‎ on Sunday, April 26, 2020ويعاني لبنان نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية وأزمة اقتصادية بالغة فاقمها منذ مارس الإغلاق جراء انتشار فيروس كورونا.وفي الاشهر الأخيرة تراجعت قيمة الليرة اللبنانية التي تم ربطها بالدولار منذ عام 1997 لتصل الى 3,800 مقابل الدولار في السوق الموازية (كانت 1500 قبل الأزمة الاقتصادية).

وفي أحدث هجوم يطال مؤسسة مالية، ألقى مجهولون قنبلة ليل أمس مولوتوف على بنك لبنان والمهجر في طرابلس، وذلك عشية إلقاء قنبلة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان ليل السبت، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الهجوم المسائي استهدف فرعا لمصرف فرنسبنك في مدينة صيدا الجنوبية، ما أدى الى تضرر واجهته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: الانتفاضة الشعبية تعود الى شوارع لبنان.. الوضع المعيشي كسر حاجز كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: الانتفاضة الشعبية تعود الى شوارع لبنان.. الوضع المعيشي كسر حاجز كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).