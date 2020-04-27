2020/04/27 | 07:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة المالية النيابية في العراق هيثم الجبوري، عن حقيقة تخفيض رواتب الموظفين لحل الازمة المالية الحالية، محذرا من استمرار الازمة الحالية ل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يكشف حقيقة تخفيض رواتب الموظفين في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يكشف حقيقة تخفيض رواتب الموظفين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).