بالوثيقة … وزارة المالية تمول الرواتب لشهر نيسان الجاري

2020/04/27 | 08:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة المالية تمويل الرواتب لشهر نيسان الجاري.وبحسب وثيقة حصلت عليه وكالة صدى ، والمتضمنة توجيه وزير المالية بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب الشركات العامة والمنح وأجور التنظيفات.

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