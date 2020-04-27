جوجل تطلق الألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة ضمن لغات الترميز للأطفال

2020/04/27 | 08:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعنلت اليوم منصة بحث جوجل عن اطلاق الألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة حيث يستطيع الأطفال البدء فى اللعب والتحدي من خلال منصة جوجل الرئيسية للبحث، دائما ما تشجع جوجل تعليم لغات الترميز للأطفال، حيث تغير اليوم محرك بحث جوجل في الواجهة الرئيسية ليطلق الألعاب في شعارات جديدة وهى العاب مبتكرة ورائجة وبالتالي يستطيع الأطفال

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