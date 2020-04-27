فرنسا تحبط محاولة بيع 140 ألف كمامة مُهربة من هولندا

2020/04/27 | 08:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الشرطة الفرنسية أنها عثرت في المنطقة الباريسية على 140 ألف كمامة واقية مصدرها هولندا، كانت مخصصة للبيع بشكل غير قانوني، وهو رقم قياسي في فرنسا منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.وألقي القبض على شخصين وقت متأخر من بعد ظهر السبت بينما كانا “يفرغان عدة صناديق من لتخزينها في أحد المنازل” في منطقة سان دوني […]

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