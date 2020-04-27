نائب مستقل: صراع كبير بين الكتل السياسية على بعض الوزارات ذات الأموال والعقود

2020/04/27 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب المستقل باسم خشان، الاثنين، ان هناك صراعا محموما مابين الكتل السياسية للحصول على بعض الوزارات غير السيادية ذات الأموال الكبيرة والعقود، لافتا الى ان وزارة الهجرة والمهجرين احدى هذه الوزارات خاصة ان هناك عقود وتجهيز لمخيمات النازحين، وكذلك فيها الكثير من ملفات الفساد.وقال خشان في تصريح لـ /المعلومة/، ان “بعض […]

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