2020/04/27 | 08:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الإيطالية، عن تسجيل 260 وفاة جديدة في أدنى حصيلة منذ 14 آذار.واعلنت السلطات بان المدارس ستعاود فتح أبوابها في أيلول المقبل، بينما بإمكان العديد من الأعمال التجارية استئناف نشاطاتها الأسبوع المقبل.وينتظر أن تكشف السلطات الفرنسية الثلاثاء خططا في هذا الشأن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايطاليا تسجل 260 وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايطاليا تسجل 260 وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).