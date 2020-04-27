نحو 3 ملايين إصابة بكورونا عالميا واستقرار بحصلية الوفيات

2020/04/27 | 08:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أنّ حصيلة المصابين بكوفيد-19 باتت تناهز ثلاثة ملايين شخص حول العالم، وعلى الرغم من أن عدد الوفيات التي تسبب بها الفيروس تخطّت 206 آلاف، تستعدّ حكومات دول عدّة، بينها فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، إلى تخفيف جزئي للقيود المشددة التي أجبرت نصف البشر على التزام منازلهم لأسابيع، وذلك على وقع تحذيرات أطلقتها منظمة […]

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