2020/04/27 | 08:57 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينها الحظر وإيقاف إجلاء العراقيين العالقين.. هذا ما ستبحثه اللجنة العليا اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 08:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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