تحذيرات من اخراج الحشد الشعبي المتواجد بالانبار لإيجاد منطقة آمنة لداعش والقوات الأميركية

2020/04/27 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر المحلل السياسي سعد الكعبي، الاثنين، من مساعي بعض الأطراف السياسية لاخراج الحشد الشعبي من مناطق الانبار، لافتا الى ان الهدف من ذلك يكمن في إيجاد منطقة آمنة لداعش الإرهابي والقوات الأميركية.وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “بعض الجهات بدأت تروج من جديد لنشاط داعش الإرهابي في العراق بهدف خلق حالة […]

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