 النزاهة توضح تفاصيل ضبط مدير عام تربية نينوى وكالة

2020/04/27 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها في مديرية تربية محافظة نينوى، مشيرة إلى ضبط كلٍّ من المدير العام للمديرية وكالة، ومديري القسم القانوني والحسابات فيها.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “فريقا من مديرية تحقيق نينوى إلى مديرية تربية المحافظة تمكن من ضبط المدير العام […]

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