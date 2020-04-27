تراجع كبير في الإصابات الجديدة بكورونا المانيا

2020/04/27 | 09:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، عن انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1018 حالة جديدة مقارنة بـ1738 في اليوم السابق.

وذكر المعهد أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 155193.

وحسب بيانات المعهد، فإن عدد الوفيات اليومية، شهد أيضا انخفاضا من 140 في اليوم السابق إلى 110 اليوم، لترتفع الحصيلة إلى 5750.

تجدر الإشارة إلى أنه في ظل المنحى التنازلي الذي يشهده تفشي الوباء في ألمانيا، انخفض عدد الإصابات اليومية بأكثر من الضعفين، مقارنة مع يوم السبت عندما بلغ 2055 حالة.

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