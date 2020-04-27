امريكا تسجل 1330 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

2020/04/27 | 09:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الولايات المتحدة 1330 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها مساء الأحد جامعة جونز هوبكنز.ويبلغ عدد الوفيّات في البلاد 54841، فضلاً عن وجود 964937 إصابة مؤكّدة بالفيروس، حسب إحصاءات الجامعة التي تتّخذ من بالتيمور مقراً لها.وكان عدد الوفيّات الذي سُجّل في البلاد يوم الجمعة (1258) الأدنى منذ […]

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