جونسون يعود الى مقر الرئاسة البريطانية

2020/04/27 | 09:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى مقرّ رئاسة الحكومة في لندن، بعد شهر من إصابته بكوفيد-19 ودخوله المستشفى ولاحقا العناية المركزة.وترفض الحكومة تخفيف القيود المفروضة حتى الساعة خصوصاً وأن عدد الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بلغ 413.

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