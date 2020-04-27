مصادر رسمية: شبح الاخفاق يخيم على تشكيل حكومة الكاظمي ويقربه من مصير سلفيه

2020/04/27 | 09:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة رسمية، الاثنين، بأن شبح الإخفاق بات يخيم على أجواء تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مشيرة إلى وجود مخاوف من تكرار مصير محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي مع الكاظمي.وقالت صحيفة “الصباح” بعددها الصادر اليوم واطلعت عليه /المعلومة/، “يبدو أن التشاؤم قد عاد وحل محل التفاؤل الذي رافق تكليف مصطفى […]

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