كوريا الجنوبية تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

2020/04/27 | 09:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 10 إصابات بفيروس كورونا في مؤشر على استقرار وتيرة تفشي الوباء على مستوى متدن، حيث بقي معدل الإصابة اليومي عند هذا الحد لليوم التاسع تواليا.

وذكرت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان أن "7 من بين الإصابات الـ10 الجديدة، هي حالات وافدة"، مضيفة أن حصيلة الإصابات في البلاد وصلت إلى 10 آلاف و738.

وأشارت إلى أن "المعدل اليومي للإصابات بلغ 18 حالة في يوم 18 نيسان، ثم انخفض إلى 8 حالات في 19 نيسان، و13 حالة في 20 نيسان، و9 حالات في 21 نيسان، و11 حالة في 22 من الشهر، و8 حالات في 23 من الشهر، و6 حالات أول أمس السبت و10 حالات أمس الأحد".

وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 243 بزيادة حالة واحدة، بينما ارتفع عدد المتعافين بواقع 47 شخصا خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة 8764.

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