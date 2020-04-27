كوريا الجنوبية تتحدث عن صحة زعيم جارتها الشمالية

2020/04/27 | 09:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا المسؤولون في كوريا الجنوبية إلى توخي الحذر في الحديث عن صحة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، مشددين على أنهم لم يرصدوا أي تحركات غير عادية في كوريا الشمالية.

وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي، المسؤول عن التواصل مع كوريا الشمالية، كيم يون- تشول، خلال منتدى مغلق، إن "الحكومة لديها قدرات استخباراتية تتيح لها أن تقول بثقة أنه لا يوجد شيء غير عادي يحدث".

وبدأت شائعات وتكهنات بشأن صحة كيم بعد تخلفه عن حضور احتفال رسمي بارز في 15 نيسان ولم يظهر بشكل علني منذ ذلك الوقت.

وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي أن من المحتمل أن كيم خضع لجراحة في شرايين القلب أو أنه في عزلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

ومرة أخرى لم تعرض وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، الاثنين، أي صور جديدة لكيم ولم تذكر مكان وجوده.

ولكنها نشرت تقارير عن إرساله رسالة شكر للعمال الذين يبنون منتجعا سياحيا في منطقة وونسان، التي ذكرت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أنه ربما موجود فيها.

وقال مون تشونغ-إن كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في تصريحات لوسائل إعلام في الولايات المتحدة إن "موقف حكومتنا حازم".

وتابع: "كيم جونغ أون حي وبخير.



وهو يقيم في منطقة وونسان منذ 13 نيسان.



ولم يتم رصد تحركات مريبة حتى الآن".

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