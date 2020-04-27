علاوي: قد نعود للحظر الشامل وسنتخطى ذروة كورونا في هذا الموعد

2020/04/27 | 09:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقعَ وزيرُ الصحةِ جعفر علاوي، الاثنين، تخطي ذروة أزمةِ وباء كورونا بشكلٍ كاملٍ نهاية شهر أيار المقبل، شريطة استمرار انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس والتزام المواطنين بالتعليمات، فيما رجح العودة لإجراءات فرض حظر التجوال الشامل إذا ارتفعت معدلات الإصابة بكورونا.وقال علاوي في حوار صحافي اطلعت عليه /المعلومة/، إن “ العراق نجح في السيطرة […]

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