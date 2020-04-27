وزارة النقل: اجلاء 367 عراقيا من موسكو

2020/04/27 | 09:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اجلاء 367 مواطنا عراقيا بثلاث رحلات استثنائية عبر الناقل الوطني من موسكو.وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان تلقته وكالة صدى، انه تم وصول (367) مواطنا عراقيا الى ارض الوطن اغلبهم من الطلبة تم اجلائهم عبر ثلاث رحلات استثنائية نفذتها طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الى القطاع موسكو (روسيا)

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