الدلافين تغزو البوسفور مستغلة الصمت المخيّم على إسطنبول

2020/04/27 | 09:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت فترة هدوء في حركة السفن وحظر الصيد في إسطنبول جراء جائحة كوفيد-19 فرصة جيدة لبعض من أكثر سكان المدينة شعبية..الدلافين التي باتت تسبح بحرية في المياه الغنية بالأسماك في مضيق البوسفور بين أوروبا وآسيا.وتخضع المدينة التركية البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة لإغلاق كامل منذ الخميس كجزء من الإجراءات الحكومية لوقف انتشار […]

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