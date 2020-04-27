2020/04/27 | 09:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صدقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة استئناف بغداد الكرخ ‏الاتحادية، الاثنين، اقوال ثمانية متهمين عن جريمة تزوير كفالات لمتهمين ‏فضلا عن ضبط هويات مزورة.‏ وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المتهمين الثمانية اعترفوا امام القاضي المختص بتزوير مستمسكات ‏لغرض اصدار كفالات لمتهمين بمبلغ مقداره ( مئتان وخمسون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصديق اقوال متهمين عن جريمة تزوير كفالات لمتهمين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصديق اقوال متهمين عن جريمة تزوير كفالات لمتهمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).