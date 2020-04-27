محافظ البنك المركزي: العراق يعاني معدلات شاذة في تسديد القروض

2020/04/27 | 09:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفَ محافظُ البنكِ المركزي، علي العلاق، الاثنين، عن ان نسبة التعثر في تسديد القروض للمصارف تتجاوز 20 بالمئة، معتبراً اياها من المعدلات “الشاذة” في العالم.وقال العلاق في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ العراق يعاني من وجود ظاهرة التعثر بتسديد القروض،ما يؤدي الى تحفظ المصارف على عملية الاقراض بشكل عام”.[…]

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