الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية في صلاح الدين

2020/04/27 | 09:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، الاثنين، عملية دهم وتفتيش في جزيرة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من الالوية 9، 21، 88 بالحشد الشعبي والجيش وباسناد من طيران الجيش نفذت، صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش في جزيرة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين للبحث […]

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