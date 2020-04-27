النزاهة توضح تفاصيل ضبط مدير عام تربية نينوى وكالة

2020/04/27 | 09:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها في مديرية تربية محافظة نينوى، مشيرة إلى ضبط كلٍّ من المدير العام للمديرية وكالة، ومديري القسم القانوني والحسابات فيها.

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