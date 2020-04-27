محافظ البصرة يبين مصير المستحقات المالية لـ30 الف درجة وظيفية

2020/04/27 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، الاثنين، أن المستحقات المالية بـ30 الف درجة وظيفية مرهونة بتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة، فيما أشار إلى توزيع ٣٢ ألف قطعة أرض سكنية وعلى محتلف الشرائح البصرية بسعر رمزي .وقال العيداني في تغريدات على صفحته بتويتر واطلعت عليها /المعلومة/، إن “المستحقات المالية الـ٣٠ ألف درجة وظيفية مرهونة بتشكيل الحكومة […]

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