الجبهة التركمانية: اوقفنا صفقة لارجاع كركوك الى الكرد

2020/04/27 | 09:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، الاثنين، عن إيقاف صفقة إرجاع محافظة كركـوك للكرد خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الكرد مصرين على وزارة سيادية في الحكومة الجديدة.وقال الصالحي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “المحافظ السابق نجم الدين كريم عندما كان محافظا اساء للمحافظة وقام بإجراء تغيير ديمغرافي متعمد لابعاد العرب والتركمان […]

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