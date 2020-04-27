الزاملي: سأترك السياسة اذا جرت الانتخابات المبكرة .. وعبد المهدي نزيه

2020/04/27 | 09:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي بالتيار الصدري حاكم الزاملي، الاثنين، عن وجود رغبة بين اغلبية الكتل السياسية لعدم اجراء الانتخابات المبكرة، فيما وصف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بـ”النزيه”.وقال الزاملي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إنه “لن تكون هناك انتخابات مبكرة لأن هناك شبه رغبة بين اغلبية الكتل السياسية على عدم تمرير موضوع الانتخابات المبكرة”.[…]

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