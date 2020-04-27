الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي بعض دوائر الدولة

2020/04/27 | 09:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد تغذية ووصول الصكوك الخاصة بهم".وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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