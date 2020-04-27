ماطوس.. - حكمت الحاج

2020/04/27 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج لطالما كانت للدراما التونسية عندي المكانة الأثيرة بين مثيلاتها العربيات، ولطالما تحينت الفرص للحديث عن هذا الرأي الذي يخصني وحدي بطبيعة الحال، لكنني غالباً ما كنت أبادر الى تدعميه بشتى المقتربات، منها الذوقية ومنها النقدية ومنها التأويلية بسياقيها الاجتماعي والفني.



ومنذ عرضه في العام 2000 تحديدا وعبر جميع الإعادات التي حظي بها، وفاز بها الجمهور أيضاً، وأنا واحد منهم، كان لمسلسل "ماطوس" وهو من تأل ......





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