الشعوذة في غياب العلم - سعيد مضيه

2020/04/27 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه كورونا ذكّر العالم بقيمة الوعي العلمي-3تجارب التنمية الناجحة في كل بقاع المعمورة أكدت دور العلم قوة إنتاج رئيسة بدونها يستحيل الخلاص من إرث التخلف وما يترتب عنه من تبعية لقوى الامبريالية.



لم يشهد مجتمع عربي تجربة جادة في التنمية الوطنية هُيِئت لها عوامل النجاح، خاصة الشعب المعبأ في مناخ ديمقراطي.



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