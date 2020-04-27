الحلقة السادسة/إضراب عمال شركة الزيوت النباتية حافل بالبطولة - عبد جاسم الساعدي

2020/04/27 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_جاسم_الساعدي نتحدث الآن عن أسباب الإضراب ومقدار الوعي النقابي والعمالي الذي اجتاح الشركات والمصانع وكان لقائمة كفاح العمال دور عمالي واسع إلى جانب القوائم العمالية قبل عودة البعث.



كان قانون توزيع الأرباح في الشركات رقم ١-;-٠-;-١-;- لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٤-;- قرر تخصيص ٢-;-٥-;-،،% توزع ٥-;-% منها إلى العمال.اصرت إدارة شركة الزيوت النباتية بعدم التوزيع بينما كا ......





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