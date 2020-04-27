محافظ البصرة: المستحقات المالية لـ30 الف وظيفية جديدة مرهونة بتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة

2020/04/27 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، الاثنين، أن المستحقات المالية بـ30 الف درجة وظيفية مرهونة بتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة، فيما أشار إلى توزيع ٣٢ ألف قطعة أرض سكنية وعلى محتلف الشرائح البصرية بسعر رمزي .وقال العيداني في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “المستحقات المالية الـ٣٠ ألف درجة وظيفية مرهونة بتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة”، […]

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